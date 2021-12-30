السايح يؤكد تسجيل 3 إصابات بمتحور «أوميكرون» في ليبيا .. «ليس لديها سجل سفر»

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح متحدثا خلال مؤتمر صحفي، الخميس 30 سبتمبر 2021. (بث مباشر)

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السايح تسجيل ثلاث إصابات بمتحور «أوميكرون» في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الحالات «ليس لديها سجل سفر»، وفق ما أعلنه خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز في العاصمة طرابلس اليوم الخميس.

ونبه السايح خلال حديثه بأن الوضع الوبائي في ليبيا «حساس وسط سرعة انتشار فيروس كورونا»، متوقعًا أن يكون متحور «أوميكرون» سائدًا في ليبيا بسبب سرعة الانتشار.

وقال السايح إن حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون» التي جرى رصدها مؤخرا في ليبيا «دليل على انتشاره منذ مدة»، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى المراكز الصحية والحصول على جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولفت السايح إلى أن الوضع الوبائي سيثقل كاهل المؤسسات الصحية ومراكز العزل الصحي والفلترة، مؤكدا أنه اتفق مع وزير التعليم المكلف على إطلاق حملة تطعيم داخل المدارس خلال الأيام المقبلة.