العابد يوضح خطة استقدام العمالة المصرية وأعدادها المستهدفة لإعمار ليبيا

وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد أبوعزوم. (بوابة الوسط)

أوضح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، خطة الوزارة لاستقدام العمالة المصرية إلى ليبيا والعدد المستهدف منها للمشاركة في إعادة الإعمار، مبينًا أن «ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري خلال العامين المقبلين، للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا».

وقال العابد في تصريح إلى موقع «مصراوي» المصري نشر، اليوم الأربعاء، إن «العمالة المصرية تتوافد على ليبيا حاليًا منذ شهرين سابقين»، مؤكدًا أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا، وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.

وبين العابد أنه «من المقرر وفقًا لخطة استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، استهداف حوالي مليوني عامل، سيجري استقدامهم على مرحلتين خلال عامين، بحيث تشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العام التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية».

وأشار وزير العمل والتأهيل إلى أنه سيجري تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

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يأتي تصريح العابد بعد أيام من إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين مصر وليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها في ليبيا.

وأكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، خلال المؤتمر الصحفي، مع العابد قبل أيام في القاهرة، أن سفر العمل المصريين إلى ليبيا «لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين».