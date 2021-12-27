استئناف جلسة «النواب».. وخلاف حول 24 يناير كموعد للانتخابات

جانب من جلسة مجلس النواب في طبرق، 27 ديسمبر 2021. (صورة من البث المباشر للجلسة)

استأنف مجلس النواب الجلسة المنعقدة، اليوم الإثنين، في مدينة طبرق لمناقشة مستقبل ما بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، وذلك بحضور 120 نائبًا، حسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وطالب النائب الهادي الصغير بوضع خارطة طريق واضحة، وتعديل مشروع الدستور، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

أما النائب الصالحين عبدالنبي، فأكد موافقته على إعطاء الفرصة لمفوضية الانتخابات من أجل الذهاب إلى يوم 24 يناير كموعد ثانٍ للانتخابات، مضيفًا: «إذا لم تستطع المفوضية الالتزام بالتزاماتها، نتجه إلى وضع خارطة طريق واضحة».

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من جانبه، أبدى النائب عثمان الشعاب تعجبه من عدم إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى 24 يناير، متسائلًا: «ما المعوقات بالضبط، كلام رئيس المفوضية عماد السايح مبهم ولم نفهم ماهية القوة القاهرة».

وكان رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري قال إن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية. وأكد أن حل الأزمة لا بد أن يكون «ليبيًّا - ليبيًّا»، حسب كلمته في جلسة المجلس، الإثنين.

وأشار إلى أن الجلسة تتناول تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية، التي تتضمن إفادات من جهات أمنية ستناقش بشكل مغلق. ولذلك، جرى وقف بث الجلسة لعرض تقارير أمنية ذات طابع سري، حسب بليحق.