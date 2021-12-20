19 مرشحا للرئاسة يطالبون «المفوضية» بكشف أسباب عدم إجراء الانتخابات.. ويدعون لإتمامها في أسرع وقت

من داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحة المفوضية على موقع «فيسبوك»)

طالب 19 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، مفوضية الانتخابات إلى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكشف أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفًا، وهو 24 ديسمبر الجاري.

وشدد المرشحون، في بيان مشترك صادر اليوم الإثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن، معتبرين أن الأوضاع الراهنة هي «تقويض للأمن والاستقرار في ظل مراحل انتقالية منهكة ومستمرة».

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وأكد البيان السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، واحترام الدستور الذي يقره الليبيون في استفتاء عام، كأساس لصون الحقوق وحماية الحريات، وكذلك الالتزام بمدنية الدولة.

وشدد على أنه لا بديل عنه لقيام دولة المؤسسات والقانون، معتبرين أن الانتخابات «استحقاق وطني يهم جميع الليبيين». كما دعا البيان جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية للانضمام إلى «هذا التجمع الوطني».

والمرشحون الموقعون هم:

- خليفة صالح الدغاري

- عادل أحميد أحمد

- عبد الرحيم المبروك عمر بوحلوم

- د. محمود جمعة المحجوب

- د. مصطفى على المجدوب

- د. محمود خليفة التليسي

- مصدق حبراره

- د. خالد كعيم

- عبد الوهاب أبوبكر ميلاد

- أسامة عبد المجيد محمد طليش

- د. يوسف مولد شاگونه

- جمعة محمد علي ابوعوينة

- سليمان على رجب قجم

- د. عثمان عبد الجليل محمد

- حامد عبد السلام البغدادي

- د. محمد الحراري

- د.محمد الهادي الحتواش

- محمد المزوغي

- د. فتحي بن شتوان