وليامز تشيد بجمال الطبيعة في ليبيا وتدعو لحماية «الإرث العريق»

صورة لمنطقة الجبل الأخضرـ نشرتها المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، 23 ديسمبر 2021. (حساب وليامز في تويتر)

أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بجمال الطبيعة الليبية، داعية السلطات إلى حماية التراث العريق في البلاد.

وقالت وليامز عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنها مرت، الخميس، بالجبل الأخضر ورأت «منطقة جميلة تمثل مثلت نقطة التقاء جمال الطبيعة وتنوع التضاريس وعبق التاريخ، وضمّت شواهد الحضارات المتعاقبة فيها».

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وأضافت: «ليبيا مليئة بالكنوز الأثرية والطبيعية، وتقع على السلطات الليبية مسؤولية حماية هذا الإرث العريق والعمل لحاضر مستقر ومستقبل مزدهر».

وفي وقت سابق، التقت وليامز مع المرشح الرئاسي، عقيلة صالح، في مدينة القبة، وكذلك المرشح الرئاسي عارف النايض. وشددت على ضرورة التزام جميع المرشحين بمبدأ تكافؤ الفرص.