«الليبية للتراث» تدعو لحماية كنيسة برطلس من التشويه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 12:36 مساء
«المنظمة الليبية للتراث» تندد باستمرار التعدي على الغابات والمناطق الأثرية في الجبل الأخضر (فيسبوك)

ندَّدت «المنظمة الليبية للتراث»، عبر صفحتها في موقع «فيسبوك»، باستمرار التعدي على الغابات والمناطق الأثرية في الجبل الأخضر، ومن ضمنها كنيسة برطلس.

وقالت المنظمة في منشور لها، الثلاثاء: «يستمر التعدي على الغابات والمناطق الأثرية في الجبل الأخضر، دون وجود رادع وإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه الإرث الحضاري والتراثي والطبيعي لبلدنا».

وتابعت المنظمة: «لأكثر من 1500 عام ظلت كنيسة برطلس وحيدة ومميزة وتنتظر الترميم في تلك المنطقة الريفية الجميلة، إلا أن أيادي العبث أبت إلا أن تشوه معلمًا أثريًا بارزًا لحقبة خلت».

 كنيسة برطلس
نشرت الصفحة مجموعة من الصور، معلِّقة: «الصور صباح اليوم حيث يقوم أحد المواطنين ببناء استراحة في محيط المبنى الأثري، دون أدنى إحساس بالمسؤولية الوطنية أومراجعة الذات مع العلم أن منطقة برطلس تخلو من أي تجمع سكاني أو أي بناء مما جعلها واحدة من أجمل المناطق بطبيعتها وآثارها المتفرقة والقليلة».

ووجّهت المنظمة نداءً إلى «المسؤولين والمواطنين للحفاظ على الإرث الحضاري لبلدنا وعدم تشويه مكتسبات ظلت لقرون، وإيقاف هذا العبث قبل أن تزحف الآلات الصفراء على طبيعة المنطقة وآثارها».

«المنظمة الليبية للتراث» تندد باستمرار التعدي على الغابات والمناطق الأثرية في الجبل الأخضر (فيسبوك)
«المنظمة الليبية للتراث» تندد باستمرار التعدي على الغابات والمناطق الأثرية في الجبل الأخضر (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
المفوضية: 2757 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة
دولى
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة