مدن الجبل الأخضر تتوشح بالثلوج وأمطار غزيرة على بنغازي والمرج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 12:54 مساء
تساقط الثلوج على مناطق متفرقة من الجبل الأخضر, (الإنترنت)

توشحت عدد من مدن الجبل الأخضر والبيضاء بالثلوج، وغلب عليها اللون الأبيض، بعدما انخفضت درجات الحرارة فيها انخفاضًا ملحوظًا منذ مساء أمس.

وسقطت الثلوج فوق مدينتي بلقس والفائدية اللتين يصل ارتفاعاتهما إلى 800 و850 مترا فوق سطح البحر، وشهدت منطقة سيدي محمد الحمري، وهي أعلى نقاط ارتفاع جبلي، تساقط الثلوج أيضا بشكل متواصل، وفق صفحة حالة الطقس - الجبل الأخضر.

- «الأرصاد»: أمطار رعدية وتقلبات جوية على شمال شرق ليبيا

في سياق متصل، شهدت مدينتا المرج وبنغازي، هطول سقوط بعض الثلوج وأمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، في بعض المناطق، كما تساقط المطر على حقل النفط «103 الزويتينة» قرب أوجلة وحقل النفط «59 جالو».

وفي وقت سابق من اليوم، حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة، ودرجات حرارة متدنية على شمال شرق البلاد، مؤكدًا أن التقلبات الجوية تبلغ شدتها اليوم على المنطقة.
وتوقَّع المركز في نشرة الأرصاد الجوية، الصادرة اليوم، سقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

تساقط الثلوج على مناطق متفرقة من الجبل الأخضر, (الإنترنت)
أمطار متواصلة في بنغازي, (الإنترنت)
أمطار متواصلة في بنغازي, (الإنترنت)
تساقط الثلوج على مناطق متفرقة من الجبل الأخضر, (الإنترنت)
تساقط الثلوج على مناطق متفرقة من الجبل الأخضر, (الإنترنت)
تساقط الثلوج على مناطق متفرقة من الجبل الأخضر, (الإنترنت)
تساقط الثلوج على مناطق متفرقة من الجبل الأخضر, (الإنترنت)
تساقط الثلوج على مناطق متفرقة من الجبل الأخضر, (الإنترنت)
تساقط الثلوج على مناطق متفرقة من الجبل الأخضر, (الإنترنت)
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