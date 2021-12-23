وليامز تبحث مع عقيلة المستجدات حول موعد الانتخابات

لقاء وليامز وعقيلة، 23 ديسمبر 2021، (المكتب الإعلامي لعقيلة)

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز مع المرشح الرئاسي المستشار عقيلة صالح المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد في مدينة القبة، الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسعي إلى تحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية، حسب بيان المكتب الإعلامي لعقيلة.

وجاء الاجتماع في إطار لقاءاتها مع مرشحين رئاسيين؛ حيث اجتمعت مع عدد منهم أمس الأربعاء، لمناقشة «سُبل حماية العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وضمان منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار من يمثله».

- وليامز تلتقي مرشحين رئاسيين في طرابلس لمناقشة «حماية الانتخابات»

- مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل

- بيان من 8 بنود لمرشحين رئاسيين بشأن الانتخابات

- رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

واقترحت مفوضية الانتخابات أمس، تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل بدلًا عن 24 ديسمبر الجاري، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

ولاحقًا، أصدرت رئاسة مجلس النواب، قرارًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.