وليامز تلتقي مرشحين رئاسيين في طرابلس لمناقشة «حماية الانتخابات»

جانب من لقاء ستيفاني وليامز مع مرشحين رئاسيين في طرابلس (صفحة ستيفاني على تويتر)

ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الأربعاء، التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية خلال لقائها عددًا من المرشحين الرئاسيين في العاصمة طرابلس.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» إنها التقت أمس واليوم في ‫طرابلس‬ عددًا من المرشحين الرئاسيين، لمناقشة «سبل حماية العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وضمان منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار من يمثله».

ونشرت وليامز جانبًا من لقاءاتها مع مرشحين من بينهم أحمد معيتيق، وعثمان عبدالجليل، ومحمد أحمد الشريف، وفضيل الأمين.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل بدلًا عن 24 ديسمبر الجاري، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

ولاحقًا، أصدرت رئاسة مجلس النواب، قرارًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

جانب من لقاء ستيفاني وليامز والمرشح الرئاسي أحمد معيتيق (صفحة ستيفاني على تويتر)