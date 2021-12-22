وليامز تستعرض مع المنفي جهودها لإزالة العقبات أمام الاستحقاق الانتخابي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 02:54 مساء
لقاء المنفي ووليامز، 22 ديسمبر 2021، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

استعرضت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لقاءاتها مع الأطراف السياسية المختلفة؛ بهدف إزالة العقبات أمام الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء، لبحث تطورات العملية السياسية، حسب بيان المكتب الإعلام للمجلس.

وناقش اللقاء الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على المسار التوافقي بالبلاد، حيث أكد المنفي حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية.

ولفت إلى العمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي.

مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل الاقتراع إلى 24 يناير
واليوم الأربعاء، اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحديد 24 يناير المقبل يوما للاقتراع بدلا من 24 ديسمبر الجاري، بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

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وطالبت المفوضية، في بيان، مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة، استنادًا إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

وأوضحت أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية في مرحلة الطعون، دفعها إلى إعلان عدم إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر، «رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور».

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