بيان من 8 بنود لمرشحين رئاسيين بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 11:16 مساء
جانب من اجتماع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في مدينة الزاوية (الإنترنت)

رحب مرشحون رئاسيون، اليوم الأربعاء، بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل، وفقما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق اليوم.

جاء ذلك في بيان مشترك من 8 بنود، بختام اجتماع لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في مدينة الزاوية بمنطقة جودائم، وذلك بهدف مناقشة ما ترتب على تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أخطار محتملة.

وأكد البيان على «سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها والإيمان التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة».

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كما شدد على «احترام إرادة الشعب الليبي ورغبته في المضي قدمًا في المسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة».

وطالب البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن.

مرشحون للرئاسة: 24 يناير موعد نهائي للانتخابات ولن نقبل بمراحل انتقالية جديدة
واستنكر المرشحون «التعطيل غير المبرر» للانتخابات، مؤكدين ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير القابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف، وهم بذلك يرحبون بتاريخ 24 يناير 2022 الصادر في بيان المفوضية اليوم كموعد نهائي للبدء في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وفيما أكد المرشحون احترام إرادة الشعب الليبي، شددوا على رفض الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية.

كما دعوا الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية و«احترام إرادة الليبيين ودعمها وعدم الانتقائية في التعامل مع المرشحين»، مطالبين في الوقت نفسه كل المرشحين للانتخابات الرئاسية بالانضمام إلى بيانهم.

ولم يوضح البيان عدد المرشحين المشاركين في الاجتماع أو أسمائهم.

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