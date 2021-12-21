مرشحون للرئاسة بينهم حفتر وباشاغا ومعيتيق يجتمعون في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 04:34 مساء
باشاغا والمشير خليفة حفتر خلال اجتماع المرشحين للانتخابات الرئاسية في بنغازي، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

بدأ عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية بينهم المشير خليفة حفتر وفتحي باشاغا ومحمد المنتصر وأحمد معيتيق والعارف النايض والشريف الوافي وعبد المجيد سيف النصر، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعهم في مدينة بنغازي.

ويأتي الاجتماع الذي يضم إلى جانب المرشحين في الانتخابات الرئاسية، سياسيين من المنطقتين الغربية والشرقية، في إطار حراك سياسي يعد الأول من نوعه منذ العام 2014 الذي يجمع هذه الشخصيات التي يزور بعضها بنغازي لأول مرة منذ ذلك الحين.

وغرد باشاغا عبر حسابه على «تويتر» بعد وصوله إلى بنغازي قائلًا: «وأنا كلي سعادة غامرة وصلت إلى مدينة بنغازي أرض الثقافة والحضارة ومنارة أحداث ليبيا السياسية. رفقة عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية. سعيد جدًّا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من سكانها الكرام».

- بينهم معيتيق وباشاغا.. وصول مرشحين للرئاسة إلى بنغازي

وأكد باشاغا في تغريدة ثانية أن مدينة «بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه» منوهًا بالقول: «ستكون لنا زيارات الى مدن أخرى في قادم الأيام».

ويعد اجتماع المرشحين الرئاسيين في بنغازي بمثابة مبادرة لكسر الحاجز القائم بين الشخصيات والفعاليات السياسية في شرق البلاد وغربها، والتشديد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت، على ما أفاد مصدر «بوابة الوسط» أمس الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز
طب وصحة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة
ليبيا
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد ...
دولى
أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»
رياضة محلية
«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس
ليبيا
وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما سر طول عمر سكان «المنطقة الزرقاء»؟