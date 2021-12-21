بينهم معيتيق وباشاغا.. وصول مرشحين للرئاسة إلى بنغازي

مرشحو الرئاسة لدى وصولهم مطار بنينا الدولي، 20 ديسمبر 2021، (صفحة معيتيق على فيسبوك)

وصل عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى مدينة بنغازي، الثلاثاء، بينهم أحمد ميعيتق وفتحي باشاغا والشريف الوافي.

وقال معيتيق: «وصلنا اليوم إلى مطار بنينا، وستكون مدينة بنغازي الوجهة الأولى ضمن جولتنا للمنطقة الشرقية»، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن المنتظر أن تشهد بنغازي اجتماعا للمرشحين في الانتخابات الرئاسية وسياسيين من المنطقتين الغربية والشرقية، في حراك سياسي يعد الأول من نوعه منذ العام 2014.

وأمس الإثنين، قال مصدر لـ«بوابة الوسط» إن هذه الزيارة مبادرة لكسر الحاجز القائم بين الشخصيات والفعاليات السياسية في شرق البلاد وغربها، والتشديد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن لقاءات أخرى في السياق نفسه ستجرى لاحقًا في طرابلس أيضًا.

جانب من استقبال المرشحين.

عدد من مستقبلي المرشحين.

المرشحون خلال لقائهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة.