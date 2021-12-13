مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات

من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحتها على فيسبوك)

أعلن 16 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، مساء الأحد، عن مبادرة تهدف لعدم تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال عدة خطوات واجتماعات داعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع تشاوري عبر الدائرة المرئية المغلقة، دعت له مؤسسة «ليبيا ديسك» و«حراك من نحن»، والذي ناقش التحديات والتهديدات التي تواجه العملية الانتخابية المرتقبة وتحديد أفضل السُبل لمواجهتها.

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وذكر البيان المشترك إن اجتماعهم جاء في أعقاب مساعي بعض الأطراف لعرقلة سير العملية الانتخابية، مؤكدين في هذا الصدد «الالتزام الكامل بحق الليبيين في التعبير عن إرادتهم في اختيار قادتهم من خلال صناديق الاقتراع، وهوما تأكد باستلام قرابة 2.5 مليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية، واستعدادهم للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد وأعضاء السلطة التشريعية القادمة».

وشدد البيان على «ضرورة إنهاء الانقسام بكافة أشكاله ومظاهره، وتوحيد المؤسسات عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق خارطة الطريق التي صيغت في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأيدتها قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».

«مؤشرات مقلقة» و«حملات تشويه»

وبينما لفتوا إلى «مؤشرات مقلقة» تهدد سلامة العملية الانتخابية، جدد الموقعون على البيان دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات المحلية والإقليمية المعنية إلى تكثيف جهود دعم العملية الانتخابية، بتفعيل دور فرق مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وحياديتها.

وشدد البيان على ضرورة استمرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على نهج الحياد والتزام الشفافية في أعمالها، كما أكدوا في الوقت نفسه دعمهم جهود المفوضية الرامية لإجراء الانتخابات في ظروف مناسبة وفي المواعيد المحددة.

وقالوا إنهم سيقفون «ضد حملات التشويه الممنهج الذي تتعرض له المفوضية»، داعين كافة الأطراف والقوى الفاعلة محليًا للعمل على إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، كلٌ حسب اختصاصه، والبدء الفوري في تنسيق الجهود للتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة البيئة المناسبة لها وضمان قبول نتائجها.

واتفق المجتمعون على عدة نقاط هي:

- دعوة كل المرشحين للانتخابات الرئاسية للمشاركة في الاجتماعات القادمة الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

- إجراء اجتماع بين المرشحين للانتخابات الرئاسية ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأطراف ذات العلاقة لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية بهدف إنجاحها، على أن يتم عقد هذا الاجتماع خلال هذا الأسبوع.

- التنسيق المباشر لعقد اجتماع موسع في سرت يوم 20 ديسمبر بهدف زيادة التنسيق وتوسيع المشاركة للمرشحين لتحقيق النقاط سالفة الذكر.

- تنتهي ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وفقا لقرار منحها الثقة بمجلس النواب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك التعهدات الموقعة من السلطة التنفيذية المكتوبة والواردة في التصريحات الإعلامية الصادرة عنها.

- اتفق المجتمعون على رفض تضارب المصالح بين دور الحكومة في تيسير العملية الانتخابية وترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية؛ مما ينتج عنه عدم تكافؤ الفرص، واستخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.

- اتفق المجتمعون على التوقيع على ميثاق شرف يلزم كل المرشحين والمرشحات للانتخابات الرئاسية بقبول قواعد العملية الانتخابية، واحترام نتائجها.

- لا يمانع المجتمعون في إزاحة موعد الانتخابات بما تقتضيه الضرورات التقنية بشرط أن يكون تاريخ 24 ديسمبر مشمولا في فترة الإجراءات الانتخابية.

تأجيل إعلان القائمة النهائية للمرشحين

جاءت تلك المبادرة في ظل غموض يواجه العملية الانتخابية المرتقبة بعدما أجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين من المقرر أن يخوضوا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس السبت، إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأوضحت في بيان صدر، أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.