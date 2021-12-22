رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

جلسة سابقة لمجلس النواب في 25 أكتوبر 2021. (المجلس)

أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من النواب: نصر الدين مهني غباشي مفتاح، وعبدالسلام عبدالله محمد نصية، ومصباح دومة امحمد أوحيدة، ومحمد سعد حماد صالح، وعيسى محمد السنوسي العريبي، ومفتاح عيسى الكرتيجي، ومحمد إبراهيم إسماعيل تامر، خالد علي محمد الأسطى، وسليمان محمد محمد الفقيه، والمبروك عبدالله منصور الكبير.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.

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يأتي القرار بعد ساعات من اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022 بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر الجاري.

كما يأتي القرار بعد دعوة رئيس اللجنة المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات، النائب عبدالهادي الصغير، رئيس المجلس عقيلة صالح إلى العودة لممارسة مهامه على رئاسة المجلس لوضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن تأجيل الانتخابات.