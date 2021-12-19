إحباط تهريب 326 ألف يورو بمطار معيتيقة إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 04:44 مساء
جزء من المبالغ المضبوطة في حقائب المسافرين. (جهاز الأمن الداخلي)

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأحد، إحباط تهريب 326.500 ألف يورو كانت بحوزة أربعة ليبيين متوجهين إلى مدينة إسطنبول التركية عبر مطار معيتيقة في إطار جهود الجهاز المستمرة لمكافحة جرائم تهريب العملة الأجنبية إلى خارج البلاد.

وأوضح الجهاز في بيان أن المبلغ المضبوط كان بحوزة كل من: (م.أ.م) مواليد 1952، و(هـ.ن.م) مواليد 1994، و(س.أ.ع) مواليد 1969، و(م.ع.م) مواليد 1985، وجميعهم ليبيو الجنسية.

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وأضاف جهاز الأمن الداخلي أن المتهمين جرى توقيفهم ومصادرة المبالغ قبل تهريبها إلى خارج البلاد، عند إتمام إجراءات التفتيش الأمني من قبل عناصره بمطار معيتيقة الدولي للرحلة التابعة لخطوط «طيران البراق» المتجهة لإسطنبول، أمس السبت، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

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