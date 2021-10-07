إحباط محاولة تهريب 3.72 مليون يورو إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 04:10 مساء
من الأموال المضبوطة مع المتهمين في مطار مصراتة الدولي، 7 أكتوبر 2021.(الأمن الداخلي)

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب 3.72 مليون يورو (22 مليون دينار ليبي) إلى تركيا عبر مطار مصراتة.

وحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، تمكن أعضاء الرقابة بمنفذ مطار مصراتة الدولي الأربعاء وبعد إجراء عملية التفتيش على الحقائب جرى ضبط  شخص (و.م.ع) من مواليد 1989، وبحوزته 935 ألف يورو، و(ع.ع.ع) من مواليد 2000م وبحوزته 840 ألف يورو.

وحسب البيان فقد جرى ضبط (أ.م.ص) من مواليد 1977 وبحوزته 840 ألف يورو، و(م.ا.ع) من مواليد 1988 وبحوزته 1.105 مليون ومئة وخمسة آلاف يورو.

ونوه الأمن الداخلي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة بالتحقيق.

جوازات سفر المتهمين الذين جرى ضبطهم في مطار مصراتة الدولي، 7 أكتوبر 2021.(الأمن الداخلي)
جوازات سفر المتهمين الذين جرى ضبطهم في مطار مصراتة الدولي، 7 أكتوبر 2021.(الأمن الداخلي)
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