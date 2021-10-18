جهاز الأمن الداخلي يعلن عن إحباط تهريب 378 ألف يورو إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 08:56 مساء
جزء من الأموال التي عثر عليها بحقيبة أحد المسافرين بمطار مصراتة، الأحد 17 أكتوبر 2021. (جهاز الأمن الداخلي)

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، يعلن إحباط تهريب 278 ألف يورو إلى تركيا عثر عليها بحقائب خمسة مسافرين، بمطار معيتيقة في طرابلس ومطار مصراتة، وذلك في إطار جهود الجهاز لمكافحة تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد بكافة المنافذ الحدودية.

وبشأن العملية الأولى قال الجهاز إنه بتاريخ اليوم الإثنين «وأثناء تفتيش حقائب المسافرين للرحلة التابعة للخطوط الجوية الأفريقية رحلة رقم (970) القاصدة اسطنبول من قبل أعضاء الجهاز بمنفذ مطار معيتيقة الدولي تم ضبط عملة أجنبية تقدر بحوالي 179.200 يورو».

وأوضح أن العملة المضبوطة «تخص كلاً من (ع.غ.ع) مواليد 1986 ليبي الجنسية، و(م.م.ع) مواليد 1988 ليبي الجنسية كانا ينويان تهريبها لتركيا»، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وأحالتهما إلى الجهات المختصة بالمنفذّ.

- إحباط محاولة تهريب 3.72 مليون يورو إلى تركيا

وفي العملية الثانية، أكد الجهاز أن «أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي تمكنوا أثناء القيام بإجراءات التفتيش الأمني على حقائب المسافرين للرحلة التابعة لخطوط الأجنحة الليبية القاصدة إسطنبول (أمس الأحد) من ضَبط 3 من مهربي العملة الأجنبية من الجنسية الليبية وبحوزتهم مبلغ يقدر بحوالي 198.900 يورو كانوا ينوون تهريبه لتركيا».

وأضاف الجهاز أن «المبلغ المضبوط وجد مخبأ بأذرع جر حقائب السفر على هيئة لفائف»، مشيرا إلى أن المبلغ عثر عليه بحوزة كل من «(ا.ص.ع) مواليد 1988، و(ا.م.م) مواليد 1996، و(ا.س.ج) مواليد 1981».

وأكد جهاز الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة بمنفذ مطار مصراتة.

وفي السابع من أكتوبر، أعلن الجهاز إحباط محاولة تهريب 3.72 مليون يورو إلى تركيا عبر مطار مصراتة كانت بحوزة أربعة أشخاص جرى إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

حقيبة أحد المسافرين بمطار مصراتة التي عثر بداخلها على الأموال المهربة، الأحد 17 أكتوبر 2021. (جهاز الأمن الداخلي)
حقيبة أحد المسافرين بمطار مصراتة التي عثر بداخلها على الأموال المهربة، الأحد 17 أكتوبر 2021. (جهاز الأمن الداخلي)
حقيبة أحد المسافرين بمطار مصراتة التي عثر بداخلها على الأموال المهربة، الأحد 17 أكتوبر 2021. (جهاز الأمن الداخلي)
حقيبة أحد المسافرين بمطار مصراتة التي عثر بداخلها على الأموال المهربة، الأحد 17 أكتوبر 2021. (جهاز الأمن الداخلي)
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