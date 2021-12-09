افتتاح المبنى الجديد لمكتب إصدار السجل المدني والمكتب الخدمي سرت المركز

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 09 ديسمبر 2021, 06:52 مساء
عميد بلدية سرت يفتتح المبنى الجديد لمكتب إصدار السجل المدني بسرت. (الإنترنت)

احتفلت بلدية سرت، الخميس، بافتتاح المقر الجديد لمكتب إصدار السجل المدني بالمدينة والمكتب الخدمي سرت المركز، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والمحليين والقيادات الاجتماعية في البلدية.

وألقى عميد البلدية، مختار المعداني، كلمة هنأ فيها إدارة مصلحة الأحوال المدنية بافتتاح المقر الجديد بعد صيانته وتجهيزه بإشراف البلدية بتكلفة مالية بلغت أكثر من 300 ألف دينار، إضافة إلى التجهيزات الأخرى من قبل إحدى المنظمات الدولية وبالتعاون والتنسيق مع عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر.

وأكد المعداني في كلمته أن مكتب الإصدار الجديد للسجل المدني سيقدم خدماته لقرابه 180 ألف شخص وسيسهم في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي سرت، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المكاتب الخدمية للسجل المدني بضواحي سرت خلال الفترة الماضية، كما نوّه بأنه جارٍ العمل لافتتاح مكتب خدمي بمحلة الحنيوة أيضًا.

ويضم المبنى الجديد لمكتب إصدار السجل المدني بسرت المكون من طابقين وسيجري مباشرة العمل فيه اعتبارًا من الأحد المقبل، أكثر من 11 مكتبًا إداريًا وصالة للاجتماعات وصالة للأرشيف الخاص بملفات المواطنين إضافة إلى تجهيز المكاتب الإدارية بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية والإدارية.

وحضر الاحتفالية إلى جانب المعداني، أعضاء المجلس البلدي صالح عيادة، وهنية أبوخريص، ومدير أمن سرت عميد جمال عطالله ورئيس مكتب إصدار السجل المدني سرت عقيد يوسف العصلب، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومراقب الخدمات المالية، إبراهيم المشاي، ومراقب الاقتصاد حسن عون الله، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس مكتب الاتصالات وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي سرت ورؤساء الأقسام وموظفي مكتب السجل المدني.

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