إزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام بين نسمة ومزدة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 04:36 مساء
أزالة الرمال الزاحفة على طريق مزدة - نسمة. (الإنترنت)

شرعت إحدى شركات المقاولات المحلية بمدينة نسمة الواقعة على بُعد 400 كلم جنوب العاصمة طرابلس، في إزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام الواصل بين بلدتي نسمة ومزدة غرب البلاد، بعد ورود شكاوى من سائقي الشاحنات من كميات الكثبان الرملية التي تغطي الطريق بشكل يعيق حركة السير.

وبدأت شركة «صحاري الجنوب للمقاولات العامة»، اليوم الأربعاء، في تنفيذ عملية إزالة الرمال المتحركة على الطريق بالتعاون مع عدد من المواطنين في غياب ملحوظ للأجهزة الحكومية المختصة، بحسب المشرفين على هذه الحملة الذين أكدوا أن الشركة تنفذ هذا العمل بشكل «تطوعي».

وتسبَّب تراكم الكثبان الرملية المتحركة على الطرق في عدة حوادث نتيجة عدم قدرة السائقين على التحكم في مركباتهم أثناء القيادة وانعدام الرؤية الناتج عن الغبار الذي يتسبب فيه السير على الكثبان الزاحفة على الطريق.

أزالة الرمال الزاحفة على طريق مزدة - نسمة. (الإنترنت)
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