«النواب» يناقش في جلسة «مغلقة» تطورات العملية الانتخابية

جلسة مجلس النواب الإثنين 11 أكتوبر 2021. (المجلس)

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة، الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة.

وأوضح بليحق في بيان مقتضب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الجلسة ستكون «مغلقة»، وستناقش «تطورات العملية الانتخابية وعددًا من القوانين الموجودة بجدول أعمال المجلس».

وأمس الإثنين، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لجلسة رسمية، تُعقد الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق؛ لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية. وتحدث رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، الأحد، عن «تحضيرات جارية» لعقد جلسة مرتقبة للبرلمان.

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إلى ذلك، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، إنه سيتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع مجلس النواب. ونفى السايح تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من المجلس للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله، مساء السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية.