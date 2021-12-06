رئاسة مجلس النواب تدعو إلى جلسة في طبرق غدا لمناقشة «تطورات العملية الانتخابية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 03:58 مساء
جلسة سابقة لمجلس النواب في 25 أكتوبر 2021. (المجلس)

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لجلسة رسمية، تعقد غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق؛ لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية.

وتحدث رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، أمس الأحد، عن «تحضيرات جارية» لعقد جلسة مرتقبة للبرلمان، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية.

وأوضح أن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب لعقد الجلسة، مضيفًا: «نحن في تواصل مستمر مع الأعضاء والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء، وسوف نعمل على تحديد موعد للجلسة، وتوفير كل المتطلبات لحضور النواب».

بدوره، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،عماد السايح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إنه سوف يتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع مجلس النواب.

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ومن المقرر أن يلتقي السايح، المستشار عقيلة صالح بمقر إقامة الأخير في القبة اليوم للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.

ونفى السايح تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من المجلس للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله مساء السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية. 

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