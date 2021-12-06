النويري: جلسة مرتقبة لمجلس النواب بشأن العملية الانتخابية

رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، عن تحضيرات جارية لعقد جلسة مرتقبة للبرلمان، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب مساء الأحد، حيث قال النويري إن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب لعقد جلسة، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية.

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وتابع النويري: «نحن في تواصل مستمر مع الأعضاء والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء، وأننا سوف نعمل على تحديد موعد للجلسة، وتوفير كل المتطلبات لحضور النواب».

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب، (مرشح للانتخابات الرئاسية)، المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، غدًا الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية، وفق تصريح أدى به إلى قناة «ليبيا الأحرار» مساء اليوم الأحد.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان جرى تداوله مساء أمس السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب.

والخميس الماضي، اجتمع النويري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وجرى استعراض الإطاري القانون الذي اعتمده مجلس النواب فيما يخص العملية الانتخابية.