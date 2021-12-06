بلدية بني وليد تطالب رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي بتفعيل المشاريع المتوقفة بالمنطقة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 06:52 مساء
مقر ديوان المجلس البلدي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب عضو المجلس البلدي بني وليد رئيس لجنة البنية التحتية بالبلدية شرف الدين كنشيل، عبر «بوابة الوسط»، رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي بتفعيل كافة المشاريع المتوقفة داخل البلدية ضمن مشاريع عودة الحياة في البلديات التي أطلقتها رئاسة الوزراء قبل أسابيع.

وعقد عميد المجلس البلدي بني وليد يونس العزوزي، الإثنين، اجتماعًا مع لجنة العطاءات بالبلدية لمناقشة آلية وكيفية طرح مناقصات المشاريع للشركات المسجلة لدى المجلس البلدي بني وليد.

وأكد عميد بلدية بني وليد، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان البلدية، أن البلدية ستعلن رسميًّا خلال الفترة المقبلة المناقصات الخاصة بمشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها في المنطقة لتمكين الشركات المختصة من أعمال التنفيذ لكافة المشاريع المتعاقد عليها بالبلدية.

وتفتقر مدينة بني وليد لوجود بنية تحتية متكاملة في الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي التي لم تتم صيانتها منذ عدة سنوات.

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