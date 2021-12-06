الشركة المنفذة لمبنى قسم الإصدار بفرع المصرف المركزي في طبرق تتسلم موقع المقر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 05:50 مساء
مسؤولي بلدية طبرق والشركة المنفذة بموقع مشروع قسم الإصدار بمصرف ليبيا المركزي في طبرق. (الإنترنت)

تسلمت الشركة المحلية المنفذة لمشروع بناء مقر قسم الإصدار التابع لمصرف ليبيا المركزي في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، موقع المشروع بعد توقيع محضر التسليم، بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، هاشم امصادف.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط»، إن المبنى ستنفذه شركة «أضواء شحات للمقاولات العامة» وسيكون على أحدث طراز، مشيرًا إلى أن محضر تسليم موقع المشروع وقعه رئيس اللجنة المكلفة تسليم الموقع من البلدية علي العبدلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة محمود دخيل.

وأضاف فؤاد أن الطرفين أكدا أن مدة تنفيذ المشروع ستكون خلال 18 شهرًا، مشيدين بدعم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، لإنشاء فرع لقسم الإصدار بالمصرف المركزي في مدينة طبرق.

حضر توقيع محضر التسليم رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني محمد علي، ومندوب مصرف ليبيا المركزي في طبرق عبدالسلام اللافي.

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