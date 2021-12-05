3967 مرشحا لانتخابات مجلس النواب حتى السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 04:36 مساء
مواطن يقدم طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب بمكتب الإدارة الانتخابية سرت. (صفحة المكتب على فيسبوك)

بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية حتى أمس السبت، 3967 مرشحًا بحسب الإحصائية التي أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت المفوضية إحالة 2869 ملفًا للمرشحين للانتخابات البرلمانية إلى الفحص والتدقيق استعدادًا لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب، وهي قوائم تتضمن أسماء كل مَن تقدموا بطلباتهم للترشُّح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشيحات.

- فحص 2869 ملفا لمرشحين في انتخابات النواب
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وقال رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية، التواتي رمضان التواتي، إن «القسم أحال هذه الملفات أولًا بأول إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين»، مشيرًا إلى أن «هذا الإجراء يهدف لإعطاء كل الملفات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية حقها من الفحص والتدقيق وفقًا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية».

وتشهد مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تزايدًا ملحوظًا في أعداد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر بدء مرحلة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشيحات عقب نشر القوائم الأولية للمرشحين قبل نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين عقب انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون، التي حددها القانون بـ12 يومًا.

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