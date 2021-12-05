فحص 2869 ملفا لمرشحين في انتخابات النواب

شعار الانتخابات البرلمانية، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة 2869 ملفًا للمرشحين للانتخابات البرلمانية إلى الفحص والتدقيق استعدادًا لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب، وهي قوائم تتضمن أسماء كل مَن تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشيحات.

وقال رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية، التواتي رمضان التواتي، إن «القسم أحال هذه الملفات أولًا بأول إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين»، مشيرًا إلى أن «هذا الإجراء يهدف لإعطاء كل الملفات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية حقها من الفحص والتدقيق وفقًا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية».

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وتشهد مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تزايدًا ملحوظًا في أعداد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، إذ بلغ إجمالي عدد المرشحين في كل الدوائر الانتخابية 3967 مرشحًا ومرشحة بحسب الإحصائية يوم السبت 4 ديسمبر، وفق المفوضية.

ومن المقرر بدء مرحلة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات عقب نشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب، وهي قوائم تتضمن أسماء كل مَن تقدموا بطلبات الترشح، حسب بيان المفوضية الذي أشار إلى نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين عقب انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون، التي حددتها القوانين بـ12 يومًا.