«مفوضية الانتخابات»: إقرار الذمة المالية ليس من المستندات المطلوبة للترشح لمجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 05:52 مساء
شعار الانتخابات البرلمانية، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

قالت المفوضية العليا للانتخابات، إن إقرار الذمة المالية ليس من المستندات المطلوبة للتقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم، أنها لاحظت توجه الراغبين في الترشح لانتخاب مجلس النواب، إلى تعبئة إقرار الذمة المالية، وإرفاقه ضمن مستندات الترشح، على الرغم من أن نص المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2021، بشأن انتخاب مجلس النواب، وأيضا المادة رقم (9) من لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب مجلس النواب الصادرة عن المفوضية، لا تتضمنان شرط إحضار إقرار الذمة المالية.

وشددت المفوضية على أن هذا الإقرار غير مطلوب ضمن مستندات الترشح، ولا ضرورة إلى إرفاقه.

- 3702 مرشحين لانتخابات مجلس النواب حتى الخميس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية وصول إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب إلى 3 آلاف و702 مرشحين «رجالًا ونساء» في كل الدوائر الانتخابية، حتى يوم الخميس 2 ديسمبر الجاري.

وأوضحت المفوضية أن عدد المرشحين في الدائرة الأولى وصل إلى 233 مرشحًا، وفي الدائرة الثانية 267 مرشحًا، والدائرة الثالثة 664 مرشحًا.

وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الرابعة 191 مرشحًا، والخامسة 145 مرشحًا، والسادسة 228 مرشحًا، والسابعة 180 مرشحًا، والثامنة 272 مرشحًا، والدائرة التاسعة 232 مرشحًا.

أما الدائرة العاشرة فسجلت 153 مرشحًا، والحادية عشرة 445 مرشحًا، والثانية عشرة 139 مرشحًا، والثالثة عشرة 295 مرشحًا.

ومن المقرر أن يُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الثلاثاء المقبل (7 ديسمبر)، بعد فتحه في الثامن من نوفمبر الماضي، وتقبل الطلبات من الساعة العاشرة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

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