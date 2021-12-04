3702 مرشحين لانتخابات مجلس النواب حتى الخميس

مواطنون يتقدمون بطلبات ترشح لانتخابات مجلس النواب بطرابلس، 8 نوفمبر 2021. (المفوضية)

وصل إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب إلى 3 آلاف و702 مرشحين «رجالًا ونساء» في كل الدوائر الانتخابية، حتى يوم الخميس 2 ديسمبر الجاري، بحسب المفوضية الوطنية للانتخابات.

وأوضحت المفوضية أن عدد المرشحين في الدائرة الأولى وصل إلى 233 مرشحًا، وفي الدائرة الثانية 267 مرشحًا، والدائرة الثالثة 664 مرشحًا.

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وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الرابعة 191 مرشحًا، والخامسة 145 مرشحًا، والسادسة 228 مرشحًا، والسابعة 180 مرشحًا، والثامنة 272 مرشحًا، والدائرة التاسعة 232 مرشحًا.

أما الدائرة العاشرة فسجلت 153 مرشحًا، والحادية عشرة 445 مرشحًا، والثانية عشرة 139 مرشحًا، والثالثة عشرة 295 مرشحًا.

ومن المقرر أن يُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الثلاثاء المقبل (7 ديسمبر)، بعد فتحه في الثامن من نوفمبر الماضي، بينما حدَّدت المفوضية مواعيد قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.