تقلبات جوية.. أمطار ورياح قوية وانخفاض في الحرارة على بعض مناطق ليبيا حتى الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 12:14 مساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة التقلبات الجوية على أغلب مناطق شمال ليبيا، اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، بما في ذلك من رياح نشطة إلى قوية، وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز إنه خلال اليومين المقبلين سيتمركز منخفض جوي وسط البحر المتوسط يؤثر على أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها أحيانًا إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من الزاوية حتى مصراتة - مناطق الخليج - سهل بنغازي - المرج - الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي.

حبات البرد على ليبيا.. أين؟ 
وأضاف المركز أن هذه الرياح تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية مع احتمال سقوط حبات البرد، خاصة على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على بعض المناطق، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ومن المحتمل تكوُّن ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وستكون درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خلال اليومين المقبلين، خااصة مناطق المرتفعات وتتراوح على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي ما بين (14 و19) درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على الجبل الغربي بينما تكون اليوم ما بين (23 - 26) على مناطق الجنوب الشرقي وتنخفض غدًا الأحد.

 الحرارة في الجبل الغربي والمناطق الصحراوية تصل إلى درجتين 
وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا آخر ليل السبت، وفي صباح الأحد خاصة على مناطق الجبل الغربي والمناطق الصحراوية وتتراوح ما بين درجتين و7 درجات.

وأشار المركز إلى أن هذا المنخفض يتحرك تدريجيًا ناحية الشرق، ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال بداية من مساء الإثنين بمنخفض جدید مصحوب برياح نشطة ودرجات حرارة منخفضة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم عند الساعة 18:00 مساءً، وشروق شمس الغد عند الساعة 07:55 صباحًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
كاريكاتير
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
غرامة لنادٍ برازيلي احتفل في الشارع بسبب تتويج بعد 50 عاما
رياضة عالمية
الإمارات تطلب 80 طائرة «رافال» من فرنسا بـ14 مليار دولار خلال زيارة ماكرون لدبي
اقتصاد
واشنطن بوست: روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف رجل
دولى
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
هالاند Vs ليفاندوفسكي.. صراع في «كلاسيكو» دورتموند وميونيخ
رياضة عالمية
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
اكتشاف ديناصور جديد بذيل غير مسبوق
منوعات
يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو
رياضة عالمية
جورج قرداحي: قدمت استقالتي حرصا على مصلحة لبنان
عربى
قريبا.. السيارة تمتنع عن الحركة في حال سكر السائق
سيارات
أسهل طريقة لتحضير المبطن
كوجينة
قاموس شهير يختار «فاكسين» كلمة العام
طب وصحة
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات ريادة أعمال ليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب محاولة في العالم للهروب من تلقي اللقاح