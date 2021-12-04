تقلبات جوية.. أمطار ورياح قوية وانخفاض في الحرارة على بعض مناطق ليبيا حتى الإثنين

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة التقلبات الجوية على أغلب مناطق شمال ليبيا، اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، بما في ذلك من رياح نشطة إلى قوية، وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز إنه خلال اليومين المقبلين سيتمركز منخفض جوي وسط البحر المتوسط يؤثر على أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها أحيانًا إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من الزاوية حتى مصراتة - مناطق الخليج - سهل بنغازي - المرج - الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي.

حبات البرد على ليبيا.. أين؟

وأضاف المركز أن هذه الرياح تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية مع احتمال سقوط حبات البرد، خاصة على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على بعض المناطق، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ومن المحتمل تكوُّن ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وستكون درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خلال اليومين المقبلين، خااصة مناطق المرتفعات وتتراوح على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي ما بين (14 و19) درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على الجبل الغربي بينما تكون اليوم ما بين (23 - 26) على مناطق الجنوب الشرقي وتنخفض غدًا الأحد.

الحرارة في الجبل الغربي والمناطق الصحراوية تصل إلى درجتين

وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا آخر ليل السبت، وفي صباح الأحد خاصة على مناطق الجبل الغربي والمناطق الصحراوية وتتراوح ما بين درجتين و7 درجات.

وأشار المركز إلى أن هذا المنخفض يتحرك تدريجيًا ناحية الشرق، ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال بداية من مساء الإثنين بمنخفض جدید مصحوب برياح نشطة ودرجات حرارة منخفضة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم عند الساعة 18:00 مساءً، وشروق شمس الغد عند الساعة 07:55 صباحًا.