«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من زوارة إلى خليج سرت

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى خليج سرت، وتكون قبلية، اليوم الجمعة، على ساحل بنغازي والجبل الأخضر، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج ظهر الغد يصل إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء هذا اليوم مع سقوط أمطار على طول الساحل مصحوبة بزوابع رعدية.

- ريح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة تصل صباح الغد إلى 35 عقدة على ساحل زوارة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب اليوم ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب غدًا.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة عند سقوط الأمطار.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء كثيرة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

- الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى غربية سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر، ويوم الغد على ساحل الخليج.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر يصل يوم الغد إلى ثلاثة أمتار على ساحل الخليج.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا، غدًا، على ساحل الخليج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.