«الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 11:15 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية على غالب مناطق الشمال، مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، الجمعة، فمن المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، مع سحب رعدية، مساء اليوم على الشمال الغربي، وتشمل غدا غالب مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة مساء هذا اليوم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.  
- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تتجاوز سرعتها 50 كم/س خاصة مساء اليوم.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا مساء اليوم.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة يوم الغد قد تكون بكميات جيدة على الجبل الأخضر وبنغازي تصحبها سحب رعدية.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة تصل أحيانًا إلى 60 كم/س مثيرة للأتربة والغبار وتسبب تدني في الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، ولاتتجاوز 15 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتنخفض غدًا. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء:  مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح: جنوبية غربية وتتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل 19 درجة على غدامس وانخفاضًا ملحوظًا، غدًا على جميع المناطق. 

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا مساء الغد.

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