مدير إدارة التطعيمات: «سينوفارم» الأفضل في مواجهة المتحور «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 12:58 مساء
مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو. (أرشيفية: وال)

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، إن الإقبال على التطعيمات مستمر، واللقاح المتوفر حاليًا هو «سينوفارم» الصيني، وهو الأفضل حاليًا بين اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد «أوميكرون».

وأوضح سميو في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، السبت، أن المتحور الجديد «أوميكرون» يضم بروتينًا شوكيًّا يحوي أكثر من 30 طفرة، وأن الدراسات ما زالت متواصلة لمعرفة كيفية مقاومته، وسرعة انتشاره، مشيرًا إلى أن لقاح «سينوفارم» المحتوي على فيروس مكتمل قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة «أوميكرون» من غيره.

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وأضاف أن «أوميكرون» ظهر في نوفمبر الحالي في جنوب أفريقيا ومصر وفلسطين وبلجيكا ودول غيرها، وما زالت الدراسات حول المتحور الجديد جارية، ولم تسجل حتى الآن وفيات بسببه، لافتًا إلى أنه يصيب الأطفال ويعدون ناقلًا له، كما أنه سريع الانتشار.

وأكد سميو أن سبل الوقاية من «أوميكرون» هي ذاتها، وتشمل التباعد والتزام سبل الوقاية المعروفة عند العطس والسعال، وغسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.

وفي وقت سابق الأحد، قال مسؤولون صحيون في ولاية نيو ساوث ويلز إنهم اكتشفوا إصابتين بالمتحور «أوميكرون» في أستراليا، للمرة الأولى، بعد إجراء اختبار لراكبين من جنوب أفريقيا وصلا إلى سدني.

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