784 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أنحاء البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 09:45 صباحا
موظف بمركز مكافحة الأمراض يسجل أسماء أشخاص قبل تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 784 إصابة بفيروس «كورونا»، أمس السبت، و2720 حالة شفاء و10 وفيات. 

وقال المركز، في بيان اليوم الأحد، إن مختبراته استقبلت 5164 عينة أمس، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4380 منها، فيما تأكدت إصابة 784 حالة، منها 134 حرجة، بنسبة حالات موجبة 15%.

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وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا»، منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 371 ألفًا و571 حالة، منها 24 ألفًا و410 حالات نشطة حتى الآن، بينما تعافى 341 ألفًا و732 حالات، وسجلت 5438 وفاة.

ويوم السبت، حذر التقرير الوبائي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي غطى الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، من ارتفاع مؤشر نسبة الوفيات بدرجة تدعو إلى «القلق». وقال التقرير، إن استمرار الزيادة الأسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات، التي بلغت 1.55% خلال الأسبوع، رغم استقرار عدد الوفيات يعكس «خللًا في قدرة المنظومة الطبية على تشخيص وعلاج الحالات».

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