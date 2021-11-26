البعثات الأممية في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا تتحالف ضد مهربي البشر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 09:44 مساء
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد بعثات الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا لإطلاق مبادرة إنشاء منصة للتعاون بينها في مكافحة الإتجار بالبشر.

وتناول نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، المبادرة خلال لقائه الأربعاء الماضي، قائد البعثات المدنية في الاتحاد الأوروبي الجنرال فرانسيسكو إستيبان بيريز، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين الحدود الليبية «آيوبام» الإيطالية ناتالينا تشيا، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

- الكوني يجدد المطالبة بضرورة نقل المعركة ضد الهجرة من البحر إلى الحدود الجنوبية
- الكوني يبحث مع مفوض الجوار بالاتحاد الأوروبي آليات مكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود

ونقلت الوكالة الإيطالية، عن مصادر ليبية، قولها إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين حدود ليبيا، واستعراض التعاون الدائم بين «آيوبام» والبعثات المماثلة الأخرى في منطقة الساحل، لا سيما النيجر ومالي وموريتانيا.

وتهدف المبادرة، التي روجت لها «آيوبام» بدعم من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا دي ري، إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين سلطات الحدود الليبية وبلدان الساحل، لمكافحة الإتجار غير المشروع بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
أوروبا تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد لكورونا في بلجيكا
دولى
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية
ليبيا
مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد
رياضة عالمية
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في ...
ليبيا
ليفاندوفسكي يحصد جائزة الأفضل في العالم
رياضة عالمية
اكتشاف متحورة جديدة من «كورونا» في جنوب أفريقيا
دولى
الدولار بـ24200 ليرة.. عملة لبنان تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تستبعد سيف القذافي من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا يتحدث إليك محرك سيارتك.. فتعلم لغته