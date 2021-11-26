البعثات الأممية في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا تتحالف ضد مهربي البشر

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد بعثات الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا لإطلاق مبادرة إنشاء منصة للتعاون بينها في مكافحة الإتجار بالبشر.

وتناول نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، المبادرة خلال لقائه الأربعاء الماضي، قائد البعثات المدنية في الاتحاد الأوروبي الجنرال فرانسيسكو إستيبان بيريز، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين الحدود الليبية «آيوبام» الإيطالية ناتالينا تشيا، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

- الكوني يجدد المطالبة بضرورة نقل المعركة ضد الهجرة من البحر إلى الحدود الجنوبية

- الكوني يبحث مع مفوض الجوار بالاتحاد الأوروبي آليات مكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود

ونقلت الوكالة الإيطالية، عن مصادر ليبية، قولها إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين حدود ليبيا، واستعراض التعاون الدائم بين «آيوبام» والبعثات المماثلة الأخرى في منطقة الساحل، لا سيما النيجر ومالي وموريتانيا.

وتهدف المبادرة، التي روجت لها «آيوبام» بدعم من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا دي ري، إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين سلطات الحدود الليبية وبلدان الساحل، لمكافحة الإتجار غير المشروع بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.