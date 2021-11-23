الكوني يجدد المطالبة بضرورة نقل المعركة ضد الهجرة من البحر إلى الحدود الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 07:08 مساء
الكوني مع نائب الأمينة العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون الاقتصادية والعالمية، هيلينا كونيغ. (المجلس الرئاسي)

جدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقاء موسع عقده ظهر اليوم الثلاثاء، مع نائبة الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون الاقتصادية والعالمية، هيلينا كونيغ، المطالبة بـ«ضرورة نقل المعركة ضد الهجرة غير الشرعية من البحر إلى الحدود الجنوبية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأوضح المصدر أن لقاء الكوني والمسؤولة الأوروبية الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل جرى خلاله «التأكيد على دعم الجهود الليبية لمراقبة الحدود لمواجهة تدفق المهاجرين العابرين للأراضي الليبية والقاصدين أوروبا، لمواجهتهم الصعوبات المجانية في الطريق، والبحر، وفي مراكز الاحتجاز».

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وشددت أمينة الشؤون الاقتصادية العالمية بدائرة العمل الخارجي الأوروبي، هيلينا كونيغ، من جهتها، على «أهمية تنسيق العمل المشترك، في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي العامة، التي تجعل ملف الهجرة على رأس أولوياتها باعتبار ذلك يشكل النهج الأنجع لهذا الإشكال».

وقالت المسؤولة الأوروبية إن عملية الحد من الهجرة غير الشرعية «لا تخص ليبيا فقط بل هي مشكلة مشتركة يحرص الاتحاد الأوربي على معالجتها يدًا بيدًا مع الجانب الليبي»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «لن يتأخر في تقديم كافة الدعم للجهود الليبية محل النقاش».

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