السفارة الفرنسية تكرم الضباط العشرة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

تكريم الضباط العشرة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5), 25 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية في ليبيا)

كرمت السفارة الفرنسية في ليبيا، الضباط العشرة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت السفارة، إن التكريم جاء «لمرور سنة وشهر ويوم، فيما بعد توقيع وقف إطلاق النار في ليبيا»، وفق تدوينة للسفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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يما حضر التكريم أيضا الرئيسان المشاركان لمجموعة العمل الأمني، وممثلون للاتحاد الإفريقي، وآمر غرفة عمليات سرت العسكرية اللواء أحمد سالم.

ونشرت السفارة صور من التكريم، معلقة «متحدون من أجل ليبيا مستقرة وذات سيادة».

تكريم الضباط العشرة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5), 25 نوفمبر 2021. (السفارة الفرنسية في ليبيا)