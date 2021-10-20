كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 12:53 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش (موقع البعثة على الإنترنت)

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، يان كوبيش، بدء عمل المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في طرابلس في 10 أكتوبر الجاري، وذلك خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت.

وأشار في رسالة الى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى أنه «أنيط بعناصر مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة مهمة تقديم الدعم لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويمسكون زمامها»، حسب صورة ضوئية من الرسالة نشرها مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب اليوم الأربعاء.

ولفت كوبيش إلى أن المراقبين «سيعملون بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية المعنية بموجب قرار مجلس الأمن»، وجدد التأكيد على «دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية للنهوض بمساري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالإضافة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا».

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وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 أغسطس، توقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن تنشر المنظمة الدولية فريقًا أوليًّا يتألف من 10 مراقبين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب الرسالة فإن «مقر الوجود المتقدم لهذا الفريق سيكون في العاصمة طرابلس إلى حين الانتهاء من ترتيبات الدعم الأمني واللوجيستي، وغيرها من الترتيبات المتقدمة من البعثة في سرت، حيث سيتم نشر 60 مراقبًا على الأكثر في سرت».

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