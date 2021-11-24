الأمم المتحدة: استقالة كوبيش لم تكن مفاجئة بالكامل

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا المستقيل، يان كوبيش، أثناء إلقاء كلمته في افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي (موقع الأمم المتحدة)

قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن استقالة المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، «لم تكن مفاجئة بالكامل».

جاء ذلك خلال تأكيد الناطق الأممي استقالة المبعوث الخاص إلى ليبيا، الذي قبلها الأمين العام، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ونفى دوجاريك أن يكون قد نشب أي خلاف بين الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، قبل الاستقالة، لكنه قال إن استقالة كوبيش لم تكن مفاجئة بالكامل.

- الأمم المتحدة تؤكد استقالة يان كوبيش.. والأمين العام يقبلها

وردًّا على سؤال يتعلق بما إذا كان كوبيش سيحضر موعد إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر، قال دوجاريك إن كوبيش «لن يترك مقعده ولن يترك البعثة معلقة».



كوبيش ينهي عمله بليبيا في أقل من عام

وفي 18 يناير 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين يان كوبيش مبعوثًا خاصًّا له إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة (أونسميل)، وتولى مهام منصبة في فبراير.

وعمل قبل ذلك كمنسق خاص للأمم المتحدة في لبنان منذ العام 2019، وعمل من قبل ممثلاً خاصًّا للأمين العام ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين العامين 2015 و2018، ورئيسًا للبعثة الأممية في أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011) كما كان وزيرًا لخارجية سلوفاكيا بين العامين 2006 و2009.