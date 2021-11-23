الأمم المتحدة تؤكد استقالة يان كوبيش.. والأمين العام يقبلها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 10:26 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، قدَّم بالفعل استقالته للأمين العام، الذي قبلها «بكل أسف».

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يعمل على إيجاد «بديل مناسب»، متابعًا: «ندرك تمامًا موعد الانتخابات، ونعمل بأسرع صورة ممكنة لضمان استمرارية القيادة».

- «فرانس برس»: استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش

وأكد دوجاريك أن للأمم المتحدة «وجودًا قويًّا على أرض الواقع في ليبيا»، وأن جميع الزملاء سيواصلون- كما فعلوا في السابق- العمل مع المؤسسات الليبية في ضوء الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الليبي.

يان كوبيش سيطلع مجلس الأمن على آخر المستجدات
وردًّا على أسئلة الصحفيين بشأن توقيت استقالة يان كوبيش، قال ستيفان دوجاريك: «لدينا بعثة كبيرة جدًّا في الميدان، أشخاص فنيون يواصلون العمل كما عكفوا مع السلطات الانتخابية الليبية و(يقدمون) كل الدعم الفني الذي أوجزناه لكم».

وشدد دوجاريك على العمل بصورة سريعة لملء وظيفة مبعوث الأمين العام الخاص في ليبيا وضمان استمرارية العمل. وقال: «لكن من المهم التأكيد على استمرار الدعم الأممي للشعب الليبي ودعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية بسعتنا الفنية بلا هوادة».

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة أن كوبيش قال بوضوح إنه لن يوصد الباب اليوم، وسيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن يوم غد الأربعاء: «هو أكثر من غيره لا يريد زعزعة استقرار البعثة في أي شكل أو صيغة».

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش استقال من منصبه «بصورة مفاجئة» بعد أقل من عام على تعيينه في يناير الماضي.

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