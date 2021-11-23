المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: لازلنا نحقق في القضايا المرتبطة بحرب طرابلس

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مساء اليوم الإثنين، إن المحكمة لازالت تحقق في القضايا المرتبطة بحرب طرابلس العام 2019، مشددًا على ضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت في مدينة ترهونة، وكذلك المقابر الجماعية.

وناشد خان في كلمته مجلس الأمن الدولي، توفير الموارد اللازمة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها «لأن المعاناة البشرية لا تقارن أبدًا بالمبالغ»، مطالبًا أعضاء المجلس بأن «يتدبروا بإمكانية طلب تمويل الأمم المتحدة الإحالتين من المجلس لمكتبي، وأنا أشير تحديدًا إلى حالة ليبيا».

وأضاف أن السلام والاستقرار في ليبيا يتطلب من كافة الأطراف الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على أنه لا يمكن أبدًا التغاضي عن الانتهاكات المرتكبة في ليبيا.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل القضاء على جرائم الحرب في القرن الحادي والعشرين، والعمل على أساس الأدلة وليس على أساس المصالح السياسية».

وطالب خان «بحقبة جديدة تمامًا للتعاون ما بين مكتب المدعي العام ومجلس الأمن» .