السايح: نشر القوائم الأولية لمرشحي الرئاسة غدا أو بعد غد

السايح خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي، 23 نوفمبر 2021، (بوابة الوسط)

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن القوائم الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية ستُنشر غدًا أو بعد غٍد، «بعد تسلم ردود الجهات المختصة بشأن انطباق القانون عليهم».

ولفت السايح إلى إغلاق باب الترشح أمس الإثنين، بواقع 98 مرشحًا استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، وجرى تحويل بعض الوثائق إلى النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من مطابقتها لقانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة، حسب كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء.

وعقب: «لم نكن نتوقع الإقبال الكبير على الترشُّح من قبل الليبيين، ما يعكس رغبتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق التاريخي، وكنا نتوقع إصدار القوائم الأولية اليوم، لكن للأسف الأعداد الكبيرة دفعتنا للتأجيل».