الحويج يبحث عودة الشركات الأميركية للعمل في ليبيا

اجتماع لوزير الاقتصاد مع ممثلي الغرفة التجارية الأميركية الليبية ووفد يضم العديد من ممثلي الشركات الأميركية. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، سُبل تسهيل عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا والمعوقات التي تواجهها وسُبل التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلي الغرفة التجارية الأميركية الليبية ووفد يضم العديد من ممثلي الشركات الأميركية، وفق بيان نشرته وزارة الاقتصاد على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تحدَّث في رسالة فيديو مسجلة خلال الاجتماع.

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حضر الاجتماع مبعوث حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، محمد علي عبدالله، ومديرة الغرفة التجارية الأميركية - الليبية، ديبي هيرست، ومستشار مجلس الوزراء لشؤون الكهرباء أسامة الضراط، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، ونائب مدير الغرفة التجارية الأميركية الليبية أحمد الغزالي.

وفي 15 نوفمبر الجاري، قال المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إن «مجتمع الأعمال الأميركي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا مع استمرار استقرار الوضع السياسي».

وفي 18 أغسطس الماضي، جدَّد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، دعوة الشركات الأميركية إلى المساهمة في تطوير صناعة النفط في ليبيا، إلى جانب إقامة المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل القطاع.