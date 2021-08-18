صنع الله يجدد دعوة الشركات الأميركية للاستثمار وتطوير صناعة النفط في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 03:26 مساء
في الوسط رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. ( ملتقى رؤى وتطلعات القادة)

جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، دعوة الشركات الأميركية إلى المساهمة في تطوير صناعة النفط في ليبيا، إلى جانب إقامة المشاريع الاستثمارية وتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل القطاع، مشيرًا إلى أن الشركات الأميركية كان لها الدور الأبرز في إنشاء الصناعة النفطية في البلاد ببداياتها، ولديها الخبرة والتقنيات المطورة التي تحتاجها.

وقال صنع الله في كلمة بملتقى «رؤى وتطلعات القادة» الذي نظمته غرفة التعاون الأميركية الدولية، الثلاثاء، إن التحسن السياسي الذي تعيشه البلاد يُعد فرصة كبيرة لعودة الشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في ليبيا، مؤكدًا أن فتح باب الاستثمار في حد ذاته يسهم في استقرار البلاد.

وضم الملتقى مسؤولين وممثلين لعدد من المؤسسات، والجمعيات، والشركات الأميركية الكبرى، ومنهم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة لورا ماليناس، وممثلين عن كل من: مجلس الأعمال الليبي الأميركي وغرفة التعاون الأميركية الدولية، ومسؤولين من شركات كونكوفيليبس، وبكتل، وكونوكو فيليبس، وهاليبرتون، ومجموعة شركة شاماران للنفط والغاز.

 

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