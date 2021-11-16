نورلاند: مجتمع الأعمال الأميركي مهتم بالشراكة مع ليبيا

المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط» الأحد 23 مايو 2021. (أرشيفية: السفارة الأميركية)

قال المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إن «مجتمع الأعمال الأميركي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا مع استمرار استقرار الوضع السياسي».

جاء ذلك في تغريدة لـ«نورلاند»، عبر صفحته على «تويتر»، متحدثًا عن فحوى اجتماعه اليوم مع الجمعية الأميركية- الليبية للأعمال، حيث شدد على «دعم الولايات المتحدة للانتخابات».

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد السفير الأميركي «أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها».

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وفي 18 أغسطس الماضي، جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، دعوة الشركات الأميركية إلى المساهمة في تطوير صناعة النفط في ليبيا، إلى جانب إقامة المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل القطاع.

كما ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في الشهر نفسه، مع رئيس غرفة التجارة الأميركية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي تنفذها.