محمود خليفة التليسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسي محمود خليفة التليسي متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه، الأحد 21 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

تقدَّم المرشح الرئاسي، محمود خليفة التليسي، اليوم الأحد، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس بعد استيفاء البيانات ومستندات طلب الترشح، ليصبح المرشح رقم 55 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال التليسي في كلمة له بثَّتها قناة «ليبيا الوطنية»: «تقدمنا لهذه المهمة معتمدين على عزيمتنا وثقتنا من أن النجاح حليفنا. نحن نسكن الوطن والوطن يسكننا ولا نرغب أن يكون لنا وطن آخر غيره فهو مستقرنا ومستقبل أبنائنا ونريد أن نعيش فيه بعزة وكرامة».

وأشار التليسي إلى أن الأحداث التي شهدتها السنوات الماضية «هدَّدت استقرار الوطن وكيانه ودفعته إلى منحدر خطير تظهر فيه ملامح الانقسام والتشظي وتهدد المواطن بمعاشه»، منبهًا إلى أن «الخلاف بين الليبيين جعل الآخرين دولًا ودويلات تتدخل في شأننا مما أفقدنا سيادتنا على أرضنا ورهن قرارنا وقوض حريتنا».

وأضاف: «لقد ناضل الكثير من أجل حلم الديمقراطية وترسيخ مبادئها ونحن اليوم نمارس هذ الحلم ونتطلع إلى مشاركة الجميع في اخيتار قيادته القادرة على معالجة أوضاعنا الاقتصادية والسياسية ولم شمل الوطن المنقسم من خلال اختيار الكفاءات القادرة على إدارة الدولة بكل مهنية هذه فرصتنا في ممارسة حقنتا في الحياة فإن أصبنا فلله الحمد والمنة وإن أخطأنا فلا نلوم إلا أنفسنا».

وتمنى التليسي من كل المشاركين في هذا العُرس الديمقراطي «بأن يقتنعوا أن الديمقراطية صندوقها هو صندوق الاقتراع وليس صندوق الرصاص وأن الوصول إلى السلطة هو عبر هذا الأسلوب وليس أساليب أخرى نتمنى انتهاءها من البلاد».