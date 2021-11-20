سرقة أسلاك كهرباء بطول 900 متر في تاجوراء وقصر بن غشير

سرقة أسلاك من أحد أعمدة الكهرباء، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بطول 900 متر في دائرتي توزيع بئر الأسطي ميلاد بمنطقة تاجوراء وقصر بن غشير.

وأدى الأمر إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل والمحلات والمزارع، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

والأربعاء الماضي، رصدت الشركة سرقة أسلاك ضغط عالٍ ومنخفض، بطول 1800 متر، على خط حوين من فرعية الوقود بدائرة توزيع قصر بن غشير أيضا.

كما سطا مجهولون على أسلاك ضغط عالٍ مسافة 600 متر على خط الخزاني، من 30 البيطرة بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب.