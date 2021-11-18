حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 18 نوفمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 09:49 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق شمال البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم، خصوصًا على القريات ومزدة ومناطق جبل نفوسة وترهونة وبني وليد والساحل من الخمس إلى مصراتة، مع احتمال ظهور ضباب على جبل نفوسة الليلة وصباح الغد، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتتراجع غدًا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المنطقة من بنغازي إلى طبرق، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، على معظم المناطق وتسجل تراجعًا تدريجيًّا من بعد ظهر غدٍ.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على غدامس وبعض المناطق المجاورة لها، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

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