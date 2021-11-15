مدير «الصحاري» بسرت: رفع سقف سحب السيولة إلى 10 آلاف دينار شهريا

أحد فروع مصرف الصحاري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير فرع مصرف الصحاري في سرت، مفتاح معيقل، رفع سقف السحب السيولة النقدية لعملائه إلى عشرة آلاف دينار شهريًا للصك الواحد.

وقال معيقل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المصرف يواصل صرف السيولة المتاحة حالية، التي توفرت من خلال الإيرادات النقدية عن تسديد وإيداع الأموال في بطاقات الائتمان.

للمرة الأولى.. ارتفاع سقف السحب إلى 10 آلاف دينار في سرت

وأوضحت مصادر مصرفية، أنها المرة الأولى التي يصل فيها سقف السحب إلى عشرة آلاف، حيث تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف في مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، تسلمت فروع مصارف الجمهورية وشمال أفريقيا في سرت وأبوهادي، سيولة نقدية تقدر بأكثر من عشرة ملايين دينار، بعدما ظلت تعاني من نقص السيولة لأكثر من شهر ونصف.