المالية: إحالة إذن صرف المليار الثاني لمنحة الزواج إلى المصرف المركزي

شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الأحد، أنها أحالت إذن صرف المليار الثاني الخاص بمنحة الزواج إلى المصرف المركزي.

وجاء في منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الوزارة «قامت فور تسلمها قرار مجلس الوزراء بشأن المليار الثاني الخاص بمنحة الزواج، بإحالة إذن الصرف إلى مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ ما يلزم بالخصوص».

وفي وقت سابق الأحد، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تسييل مليار دينار أخرى لصندوق دعم الزواج، خصمًا من الباب الرابع دعمًا للشباب.

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جاء ذلك خلال لقاء جمعهما صباح الأحد، بمقر المصرف المركزي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، حسب بيان للمصرف.

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الجاري، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع بواقع 20 ألفًا لكل فرد.